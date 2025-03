Neonatologia, via libera alla campagna di vaccinazione contro il virus sinciziale

"La campagna di immunizzazione contro il Vrs, virus respiratorio sinciziale, realizzata in Calabria ha prodotto ottimi risultati". A darne notizia è il presidente della Società Italiana di Neonatologia della Calabria, Gianfranco Scarpelli. "Grazie all'impegno del presidente della Regione Roberto Occhiuto, anche in Calabria si è provveduto a rendere disponibile, nei dipartimenti prevenzione delle Aziende sanitarie regionali, il nuovo anticorpo monoclonale (Nirsevimab) a partire da novembre 2024. Il nuovo farmaco, in grado di prevenire i ricoveri legati al Vrs, ha avuto l'autorizzazione Aifa ed è stato somministrato gratuitamente ai nati da luglio 2024 in poi con un'unica somministrazione".

"La campagna di immunizzazione contro la Bronchiolite da Vrs ha avuto un notevole successo ed ha permesso di ridurre i ricoveri in ospedale. Infatti, a differenza della stagione 2023-2024 in cui in Calabria si sono registrati circa 200 ricoveri per bronchiolite e 80 in terapia intensiva, nella stagione 2024-2025 nessun ricovero in terapia intensiva e ci sono stati circa 50 ricoveri per bronchiolite lieve. In particolare si è avuta una adesione alla profilassi pari all' 80%" ha aggiunto Scarpelli.

"Pertanto, è stato evidente l'ottimo risultato ottenuto con la immunoprofilassi con il Nirsevimab. Certamente, tenuto conto che la Profilassi verrà effettuata a tutti i nuovi nati fino al 31 marzo 2025, si dovrà già nei prossimi giorni organizzare la nuova campagna di immunizzazione per la stagione 2025-2026 che inizierà da ottobre 2025" ribadisce in conclusione. "Per tale motivo, nei prossimi giorni ci sarà un incontro al dipartimento Salute e Welfare della Regione per individuare le future strategie".