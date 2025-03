“Fango”: al Comunale di Catanzaro storie di forza, coraggio e rinascita

Mara Moschini e Marco Cortesi

Ci sono storie che devono essere raccontate. Storie di chi ha perso tutto, di chi ha lottato contro il destino, di chi ha trovato la forza di rialzarsi e di chi ha teso una mano per salvare. Sono storie di vita vera, di resistenza e di speranza.

Giovedì 20 marzo, alle 20.30, il Teatro Comunale di Catanzaro si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e consapevolezza con "Fango", lo spettacolo di Marco Cortesi e Mara Moschini, che porterà in scena le voci di chi ha vissuto l’alluvione in Emilia-Romagna e di chi, giorno dopo giorno, combatte la propria battaglia per la rinascita.

"Cosa significa - continua la nota di presentazione dell'evento - affrontare la devastazione? Cosa resta dopo che l’acqua ha spazzato via tutto, tranne il coraggio di ricominciare? "Fango" è il racconto di chi ha salvato e di chi è stato salvato. Di chi ha deciso di non dimenticare, per farne memoria e testimonianza, perché il dolore condiviso diventa consapevolezza, e la consapevolezza diventa cambiamento.

Ma c’è un altro filo che si intreccia a queste storie. È il filo delle ragazze e dei ragazzi che oggi stanno ricostruendo le loro vite nella Comunità Terapeutica e nella Casa Rifugio del Centro Calabrese di Solidarietà Ets. Anche loro conoscono il buio e la fatica della risalita. Anche loro sanno che il coraggio può trasformare le difficoltà in una nuova possibilità.

Questo non sarà solo uno spettacolo, ma un abbraccio collettivo, un’occasione per essere parte di un gesto più grande. Il ricavato della serata andrà a sostegno delle attività del Centro Calabrese di Solidarietà ETS, che da 39 anni è casa per chi cerca una nuova opportunità di vita.

Ad arricchire la serata, due presenze speciali: quella dell’artista Maura Micangeli, presenterà una selezione di manufatti unici, dai vestiti dipinti a mano a decori per la Pasqua e la Festa della Mamma, tutti realizzati con la sua inconfondibile sensibilità artistica, a cui si aggiunge una voce potente e la splendida voce di Graziano Marasci, talento musicale di straordinaria sensibilità e vincitore della finalissima di Don’t Forget the Lyrics .

E se non puoi esserci? Lascia un biglietto sospeso, un dono per permettere a qualcun altro di ascoltare queste storie e sentirsi parte di una comunità che non lascia indietro nessuno".