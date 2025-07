Al Teatro Comunale di Catanzaro un corso gratuito sul pesce di Antonio Franzè

Il Teatro Comunale di Catanzaro apre ancora una volta le sue porte a un evento originale, capace di unire cultura, formazione e socialità.

Venerdì 25 luglio, dalle 17.30 alle 20.00, il palco della storica struttura nel cuore del centro storico ospiterà un corso gratuito di cucina dedicato al pesce, ideato e condotto da Antonio Franzè, fondatore del marchio Luna Convento e volto noto del mondo dell’enogastronomia calabrese.

Non un semplice show cooking, ma un vero e proprio viaggio tra segreti, insidie e curiosità dell’universo ittico, con l’obiettivo di rendere consapevoli i consumatori e svelare tutto ciò che spesso rimane nascosto dietro il banco del pesce. Alla fine del corso sarà inoltre possibile richiedere le slide con i contenuti approfonditi delle lezioni.

L’ingresso è completamente gratuito – anche per due accompagnatori – e l’iniziativa rientra in una serie di appuntamenti che Franzè ha lanciato per condividere con il pubblico passione e competenze culinarie in un clima accogliente e informale.

Per partecipare è necessaria la prenotazione tramite il link: https://pnssm.pro/kqdj8b4

“Non si tratta di uno spettacolo né di una lezione qualunque – spiega lo stesso Franzè – ma di un momento autentico di conoscenza e dialogo con le persone che seguono il mio lavoro. Per questo ho scelto il Teatro Comunale: perché è un luogo simbolico, vivo, accogliente. E perché voglio che il mio regalo per i miei ospiti sia indimenticabile.”

A credere fortemente in questo tipo di proposte è Francesco Passafaro, direttore artistico del Teatro, che sottolinea: “Eventi come questo confermano la vocazione del Comunale come crocevia di esperienze che parlano linguaggi diversi, ma che condividono la voglia di creare bellezza e comunità. Non è solo un teatro, è un luogo che respira con la città, che resta aperto tutto l’anno, dove arte, divulgazione e socialità si incontrano. È così che si mantiene vivo un centro storico: nutrendolo di incontri e incanto.”