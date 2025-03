Crotone. Capillare azione di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione

Con un investimento notevole pari ad oltre 170 mila euro, l’amministrazione comunale di Crotone, si prepara ad attuare una capillare azione di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione che riguarderà l’intera città.

E’ stato, infatti, approvato l’affidamento alla ditta che effettuerà, per i prossimi dieci mesi, interventi che hanno l’obiettivo primario di prevenire e contenere i rischi sanitari legati alla presenza e proliferazione di animali ed insetti.

Il programma, suddivide il territorio comunale in ventuno zone oltre a provvedimenti specifici che saranno effettuati presso gli istituti scolastici.

Gli interventi previsti includono: trattamenti larvicidi (da aprile a maggio) e trattamenti adulticidi (da giugno a ottobre) programmati per la lotta alla zanzara tigre e per le zanzare autoctone, da effettuarsi in modo estensivo mediante l’utilizzo di macchina irroratrice.

Ed inoltre, disinfestazione di insetti striscianti (blatte - pulci- formiche) ed altri artropodi (zecche-scorpioni), azioni programmate di derattizzazione nelle strutture e pertinenze degli edifici pubblici, di parchi e giardini.

Previsti, ancora, interventi urgenti a chiamata per disinfestazioni in emergenza, comprensivo di disinfestazione di vespe e calabroni.

Le operazioni ordinarie di disinfestazione, si svolgeranno nelle ore notturne, dalle 0:00 di notte alle 5:00 del mattino, previo avviso alla popolazione almeno quindici giorni prima dell’intervento.

I cittadini potranno rivolgere eventuali richieste al Servizio di competenza, Settore 3 - Servizio finanziario, patrimonio e ambiente inviando una mail a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Nei prossimi giorni, sarà pubblicato il calendario degli interventi con le zone interessate, che potranno essere consultati sia sul sito istituzionale dell’ente che sulle pagine social ufficiali “Città di Crotone”.