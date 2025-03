Scende dal bus e viene investito da un autocarro: grave bambino di 11 anni

Un bambino di 11 anni di San Lucido, è stato investito da un autocarro, poco dopo essere sceso dall'autobus che lo stava riportando a casa.

Immediato l'arrivo dell'ambulanza sul posto, in contrada Petralonga, località prossima alla statale 18 Tirrena inferiore. Il personale medico, riconosciute le gravi condizioni del minore, ha richiesto subito l'invio dell'elisoccorso.

Il velivolo d'emergenza, è atterrato in una piazzola poco distante dal luogo. Dopo aver caricato a bordo la piccola vittima, si è alzato in volo in direzione dell'ospedale Annunziata di Cosenza.

Il bambino è attualmente ricoverato in codice rosso. Sul luogo dell'incidente stradale, sono intervenuti i Carabinieri di Paola, che hanno avviato le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.