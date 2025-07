Catanzaro. Scontro tra Peugeot 206 e moto Bmw: centauro finisce in ospedale

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, è impegnata su Viale Cassiodoro, all’altezza del crocevia con Viale Lucrezia della Valle, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una Peugeot 206 ed una moto Bmw di grossa cilindrata.

Nell’impatto, il centauro è rimasto ferito ma cosciente ed stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto al successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera, mentre la conducente dell’auto è risultata illesa, sebbene in evidente stato di shock.

L’intervento degli operatori si è reso necessario per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’intera area, a causa dello sversamento di carburante e olio sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi e gli adempimenti di competenza.