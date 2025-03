Vibo. Irregolarità ambientali: sequestrato autolavaggio, denunciato il titolare

Un autolavaggio di Vibo Valentia è stato sequestrato mentre il titolare è stato denunciato in stato di libertà per la presunta violazione delle norme ambientali per quanto riguarda la gestione degli scarichi e lo smaltimento dei rifiuti.

Nel corso di una ispezione all’attività, eseguita dal personale della Guardia Costiera e della Polizia Locale del capoluogo napitino insieme ai tecnici del Servizio Acque del Dipartimento provinciale dell’Arpacal, è stato utilizzato un tracciante ottico colorato che ha fatto emergere come le acque reflue prodotte durante i lavaggi, tramite tre allacci non autorizzati confluivano direttamente nella fognatura pubblica, senza che subissero alcun trattamento depurativo.

A carico del legale rappresentante è stata contestata anche l’illecita gestione di rifiuti pericolosi e non derivanti dall’attività d’impresa, dato che lo stesso non è stato in grado di esibire alcun documento che comprovava un corretto smaltimento finalizzato alla tracciabilità degli stessi rifiuti.