Mendicino. Sale dal vicino “per salutarlo”, arrestato per evasione dai domiciliari

I Carabinieri di Mendicino, nel corso d un controllo alle persone sottoposte a misure restrittive, sono andati nell’abitazione di un 44enne del posto, dove quest’ultimo avrebbe dovuto trovarsi essendo ristretto ai domiciliari.

I militari però non l’hanno trovato in casa rintracciandolo poco dopo nell’appartamento di un’altra persona, sempre nello stesso stabile, ma comunque in violazione degli obblighi di legge.

Processato per direttissima, l’uomo ha sostenuto che fosse salito dal vicino per salutarlo, sicuro che non avrebbe ricevuto alcuno controllo dei Carabinieri.

Il Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura della Repubblica locale, ha convalidato però il suo arresto in flagranza di reato per evasione e l’ha rimesso ai domiciliari col braccialetto elettronico.