Evade dai domiciliari, lo trovano vicino casa della madre: va in carcere

Un 44enne di Mendicino è stato arrestato per evasione e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. I Carabinieri della stazione locale, hanno eseguito un controllo a casa dell’uomo, sottoposto ai domiciliari con tanto di braccialetto elettronico, scoprendo che si era allontanato senza un giustificato motivo.

Il 44enne è stato poi rintracciato in prossimità dell’abitazione della madre, dunque non rispettando del divieto di avvicinarcisi, così come stabilito dal Tribunale di Cosenza, ad una distanza inferiore a 500 metri.

Su disposizione del Pm di turno della Procura è stato così associato alla casa circondariale locale in attesa dell’udienza di convalida.