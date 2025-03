Scontro tra camion e moto sulla Ss 106, muore giovane centauro

Le code nel tratto dell'incidente (Foto: Basta Vittime sulla Ss 106)

Miete un’altra vittima, l’ennesima, l’ormai famigerata strada della morte. A perdere la vita un giovane centauro rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 19 di questa sera nel tratto della Statale 106 nel comune di Amendolara, sulla fascia ionica cosentina.

La vittima viaggiava su una moto quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del Suem 118 ma per il giovane non c’è stato purtroppo nulla da fare. Presenti per quanto di competenza i Carabinieri, la Guardia di Finanza ed il personale dell’Anas. Inevitabili rallentamenti al traffico nel tratto interessato.