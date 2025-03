Giornata del riciclo, i bambini di Caulonia reinventano i “rifiuti”

“È davvero sempre speciale vedere come la Giornata del Riciclo possa stimolare l’entusiasmo, la creatività e le emozioni nei bambini. È fantastico vedere nascere nuove idee e che i bambini possano per un giorno sentirsi come i professionisti del domani, pronti a fare la differenza con il loro impegno e la loro dedizione verso la sostenibilità”.

È decisamente soddisfatta Antonella Caraffa, assessore all’ambiente del comune di Caulonia, nel reggino, nel suo intervento nel corso della seconda edizione della “Giornata mondiale del riciclo” che ha visto protagonisti i giovanissimi studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino”, che hanno messo in mostra la loro inventiva nel corso di una manifestazione si è svolta all’interno dell’Auditorium “Angelo Frammartino”.

Tra i lavori sul tema del riciclo presentati dai bambini ci sono state delle canne da pesca in legno e carrucole con tappi di bottiglia, ed ancora strumenti musicali in cartone con tappi di vasetti in vetro e bottoni; salvadanai; coperte del ricordo realizzate con vecchi maglioncini; ma anche portapenne, quadri, saponi a base di agrumi, profumi, cartelli, robot, batterie ecologiche, scatole portaoggetti.

Tutte queste creazioni non solo sensibilizzano i bambini sull’importanza del riciclo, ma stimolano anche la loro capacità di problem-solving, l’immaginazione e il lavoro di squadra.

È stata quindi una giornata ricca di soddisfazioni e sorrisi: “credo sia stato, come sempre, un importante lavoro di squadra – ha aggiunto l’assessore -. Le maestre e la dirigente scolastica sono fondamentali per dare valore a queste iniziative, e sicuramente il supporto delle famiglie ha reso l’esperienza ancora più speciale. È importante anche riconoscere il ruolo della giuria, che con le sue parole ha contribuito a dare valore a ogni singolo progetto realizzato dai bambini”.

Caraffa ha rivolto poi dei ringraziamenti alla Consulta Giovanile e al suo rappresentante Vincenzo Foti, che ha sottolineato l’importanza di queste attività per i giovani e per la comunità, ed ancora: “Un ringraziamento speciale alla maestra Maria Verdiglione, non solo per le parole meravigliose che ha espresso per i nostri ragazzi, ma anche per essere una maestra d’arte che ha deciso di omaggiare le classi con il suo libro di fiabe, arricchendo così il nostro percorso con la magia della lettura e della creatività”.

Ringraziamenti sono andati poi al presidente della compagnia teatrale Proskenion, Vincenzo Mercurio, che ha suggerito l’idea di trasformare tutte queste creazioni in una storia, dando così una dimensione ancora più profonda e affascinante ai lavori dei bambini.

Infine, un riconoscimento è per Luigi Roccisano, cittadino e grande esperto nel mondo del riciclo e delle creazioni manuali, che ha saputo osservare con attenzione e apprezzare la manualità dei bambini, stimolando in loro un amore per il riciclo e per l’arte.

“Grazie a tutti per il vostro impegno e supporto. La vostra partecipazione ha reso questa giornata davvero unica e speciale”, ha concluso l’assessore Caraffa.