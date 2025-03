Crotone, verso l’intitolazione del Settore B a Dodò Gabriele

Il riqualificato “Settore B” sarà intitolato a Dodò Gabriele, vittima innocente della criminalità organizzata. Lo ha stabilito la giunta comunale di Crotone con propria deliberazione su proposta dell’assessore alla toponomastica Giovanni Greco.

“Una decisione che avvertiamo come un dovere morale e che accoglie la proposta che è arrivata da giornalisti ed associazioni che ha rafforzato la nostra convinzione di intitolare la struttura alla memoria di Dodò” dichiara il sindaco Vincenzo Voce.

Il “settore B”, infatti è stato oggetto di profonda riqualificazione nell’ambito delle attività dell’assessorato all’impiantistica sportiva e da ora non sarà più l’anonimo settore B ma una struttura che porterà per sempre il nome di un bambino che è nel cuore di tutti i crotonesi.

La giunta ha anche approvato anche due nuove intitolazioni: al prof. Salvatore Regalino, già sindaco di Crotone il tratto di strada di via Dante Alighieri a traversa prima di via Ugo Foscolo. Il prof. Regalino ebbe meriti importanti in materia di istruzione, fu preside amatissimo dell’istituto magistrale.

Il tratto di strada di corso Mazzini che va dall’incrocio con via Matteotti fino all’incrocio con piazza Maestri del Lavoro sarà intitolato ad Aldo Moro, accademico, politico, uomo di eminente statura morale vittima del terrorismo.