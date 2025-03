Incendio distrugge capannone della Agrizoogarden, indagano i carabinieri

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Stanno lavorando da divere ore i vigili del fuoco per spegnere l’incendio che oggi ha interessato il capannone della Agrozoogarden, azienda che vende attrezzature ed accessori per il giardinaggio e che si trova in località Cimino, a San Marco Argentano.

Per circoscrivere il fuoco ed estinguerlo è stato necessario far intervenire ben venti uomini e sei automezzi dei pompieri, comprese due autobotti per il rifornimento idrico ed un’autoscala.

I vigili fuoco hanno così spento le fiamme evitando che si propagassero alle strutture adiacenti, ma il capannone è andato comunque completamente distrutto.

Sul posto presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il personale sanitario del Suem118 anche se non si registrano fortunatamente feriti.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto e si stanno svolgendo i necessari accertamenti per risalire all’origine del rogo: al momento nessuna ipotesi viene esclusa.