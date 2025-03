Non rispetta la sorveglianza speciale: finisce ai domiciliari 30enne a Rende

Si è visto aggravare la misura cautelare un trentenne di Rende, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla sorveglianza speciale, identificato fuori casa nelle ore notture. È successo nella tarda serata del 21 marzo scorso proprio a Rende, quando i Carabinieri - impegnati in un consueto controllo del territorio - hanno notato il giovane nei pressi della propria abitazione.

Questo era infatti obbligato sorveglianza speciale a non uscire di casa in orario notturno, precisamente dalle 23:00 alle 6:00. Tuttavia, è stato notato per strada attorno alle 23:20, e fermato alle 23:45 mentre stava rincasando, venendo arrestato in flagranza di reato.

Al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, commutati poi dall'autorità giudiziaria sempre nella sorveglianza speciale.