La 106 ancora teatro di una tragedia: scontro tra due auto, un morto ed un ferito

(Foto: Basta Vittime sulla 106)

Un persona ha perso la vita ed un’altra è rimasta gravemente ferita nell’ennesimo incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi sulla statale 106.

L’impatto, intorno alle 8, tra due auto, una Fiat Punto e un suv Volkswagen, che viaggiavano nel tratto di Montebello Jonico compreso tra i comuni di Melito di Porto Salvo e Saline Joniche.

Ancora da accertare la cause del sinistro, che ha provocato purtroppo la morte di uno dei due automobilisti in quel momento al volante: Giuseppe Foti, 70enne di Montebello che era a bordo della Fiat.

A prestare soccorso, nell’immediato, i Vigili del Fuoco, che hanno estratto anche il ferito dall’abitacolo della vettura per poi affidarlo ai sanitari del 118 per il suo trasporto in ospedale, dopodiché hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Sul luogo - dove sono intervenuti anche i carabinieri, la Polizia e la Guardia di Finanza per quanto di competenza, e dove si attende anche l’autorizzazione del magistrato di turno per la rimozione della salma - la strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia con lunghe code e rallentamenti.

(in aggiornamento)