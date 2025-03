Crotone. Anziana si sente male in piazza, gli ruba il portafogli e scappa

Piazza Beata Vergine del Carmelo a Crotone

Una pattuglia delle Volanti è dovuta intervenire qualche giorno fa sul lungomare di Crotone, esattamente in piazza Beata Vergine del Carmelo, dove si trovava un’anziana colta da un malore dopo aver subito un furto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima sarebbe stata soccorsa da un marocchino di 32 anni, A.H. le sue iniziali, che, fingendo di aiutarla ha approfittato della sia scarsa lucidità in quel momento e le avrebbe sottratto dalla borsa il portafogli con dentro 400 euro che la donna aveva prelevato alle Poste, oltre ad alcuni documenti; poi sarebbe sparito velocemente.

L’anziana, una volta che i sanitari l’hanno portata in ospedale per le cure necessarie, è stata raggiunta dai poliziotti a cui ha raccontato del furto fornendo un identikit del malfattore.

Sono state così diramate le ricerche a tutte le pattuglie in servizio e sono state acquisita anche informazioni dai connazionali che si riteneva frequentati dall’uomo.

Il 32enne è stato poi rintracciato il giorno dopo nel centro storico e poi denunciato per furto aggravato. Inoltre, in una tasca del giubbotto gli è stato trovato poco meno di un grammo di hashish e per questo gli è stata contestato il possesso per uso personale.