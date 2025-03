Vibo, grosso albero si abbatte in un cortile: abbattuto altro esemplare pericolante

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti oggi 29 marzo in prossimità dell'incrocio tra via Omero e via Angelo Leone per la presenza di un albero caduto all'interno di un cortile.

A seguito accurata verifica su un altro albero presente nelle vicinanze di quello caduto è stato accertato che lo stesso era pericolosamente inclinato verso la strada e presentava l'apparato radicale parzialmente sollevato tale da renderne necessario il taglio.