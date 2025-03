Accusato di spacciare droga: assolto 38enne di Rombiolo

Il Tribunale di Vibo Valentia, ha assolto dall’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, un trentottenne originario di Rombiolo - attualmente residente a Santa Domenica di Ricadi - per non aver commesso il fatto.

Il quadro indiziario a carico di Antonino Ventrice, difeso dagli avvocati Michele Eramo e Francesco Matteo Bagnato, non è stato ritenuto idoneo a provare la responsabilità penale dell'uomo.

All'imputato, gli era stato contestato il possesso di un quantitativo di droga rinvenuto, secondo la tesi d’accusa, in alcune zone di “pertinenza” dell’abitazione dello stesso.

I difensori hanno dimostrato che si trattava di luoghi, non nella diretta ed esclusiva disponibilità del loro assistito, in quanto solo antistanti alla residenza del 38enne e comunque, con libero accesso dalla pubblica via.

Inoltre, hanno evidenziato come nel corso dell’ istruttoria dibattimentale, siano transitate una serie di dichiarazioni testimoniali inutilizzabili per vizi procedurali.