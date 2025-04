Gioiosa, Gruppo Costruire Insieme vota contro Dup e Bilancio di previsione

Nella recente seduta consiliare, il gruppo politico “Costruire Insieme” ha formalizzato il proprio dissenso, votando contro il Documento Unico di Programmazione (Dup) e il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027 del comune di Gioisa Ionica. Anche quest’anno, come accaduto nel passato, il bilancio è stato presentato con un ritardo di tre mesi. Nonostante la proroga richiesta dall’Anci sia stata accettata, il documento è arrivato quasi in prossimità della scadenza fissata dalla Prefettura. A renderlo noto lo stesso gruppo.

"Durante la discussione -continua la nota - il gruppo ha espresso forti critiche nei confronti della maggioranza, denunciando una mancanza di impegno e l'assenza di commissioni consiliari. “Costruire Insieme” ha sottolineato l'importanza di nominare capi gruppo e di instaurare riunioni con la minoranza per promuovere un coinvolgimento attivo e partecipativo della comunità.

Uno degli aspetti più allarmanti evidenziati è l'assenza di una commissione bilancio, che ha contribuito a mantenere il bilancio in una condizione definita di "profondo rosso". Il gruppo ha inoltre criticato la mancanza di innovazione nelle proposte presentate dalla Giunta, le quali non sembrano favorire lo sviluppo del territorio.

Nonostante siano stati ottenuti finanziamenti europei dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), i consiglieri di “Costruire Insieme” hanno fatto notare come la Giunta non abbia dimostrato le necessarie capacità di progettazione per migliorare l’identità locale e per superare la stagnazione attuale. Mancano anche sforzi significativi per stabilire relazioni regionali o per migliorare servizi essenziali come la Tari".