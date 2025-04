Reggina-Scafatese: fumogeni e petardi in campo, “daspati” sette tifosi

Sette tifosi campani sono stati sottoposti a Daspo da parte del Questore di Reggio Calabria, dopo i fatti che sono accaduti il 15 settembre del 2024 allo Stadio Comunale “Oreste Granillo”, in occasione dell’incontro di calcio tra la Reggina e la Scafatese, valevole per il Campionato di Serie D.

Durante la partita, alcuni supporters ospiti, per tutto il primo tempo e fino all’inizio del secondo, hanno acceso e lanciato numerosi petardi e fumogeni, che hanno incendiato e danneggiato alcuni seggiolini del Settore della Tribuna Nord dove assistevano alla gara e che secondo la polizia avrebbero potuto creare seri pericoli all’incolumità dei presenti.

Grazie ai filmati registrati dalla Scientifica, gli uomini della Digos hanno identificato i tifosi della Scafatese ritenuti responsabili del gesto: quattro di loro non potranno più assistere alla partire per un anno, altri due per tre anni e uno addirittura per cinque anni accompagnato dall’obbligo di presentazione presso l’Autorità di controllo competente.