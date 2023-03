Intemperanze durante la gara di calcio Reggina-Spal, scattano quattro Daspo

Il Questore di Reggio Calabria, Bruno di Megale, ha emesso quattro daspo nei confronti rispettivamente di due tifosi della Reggina ed altrettanti della Spal.

I fatti contestati si riferiscono alla partita di calcio giocata al “Granillo” il 14 gennaio scorso: gli ultras amaranto, di cui uno già destinatario negli anni di un provvedimento simile, al termine della gara hanno superato la barriera che separa la Tribuna Sud dal rettangolo di gioco, riuscendo ad entrare in campo nonostante la resistenza degli stewards.

I sostenitori della Spal hanno invece, uno usato violenza e minacciato un poliziotto di servizio nel Settore Ospiti della Tribuna Nord, e l’altro avrebbe acceso una bomba carta collocata sotto un seggiolino, la cui deflagrazione ha comportato la disintegrazione dello schienale e della seduta, con i detriti che sono stati scaraventati per diversi metri in tutte le direzioni ad elevata velocità.

I Daspo, per tutti, sono stati adottati per cinque anni ciascuno e, per tre dei destinatari sono stati aggravati dall’obbligo di presentazione presso le rispettive Questure mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo e mezz’ora dopo l’inizio del secondo tempo di tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata, a qualsiasi titolo, la compagine calcistica di riferimento.