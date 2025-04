Da oggi Hera Lacinia vigilerà su Crotone: inaugurata l’opera di Antonio Affidato

La statua di Hera Lacinia in piazza Berlinguer a Crotone

L’attesa statua di Hera Lacinia si è svelata finalmente al pubblico crotonese: l’opera, realizzata dall’artista Antonio Affidato, è stata difatti inaugurata questa sera, mostrando ai numerosissimi presenti in piazza Berlinguer, in pieno lungomare cittadino, tutta la sua maestosità e la sua bellezza.

La cerimonia è stata aperta da una suggestiva esibizione de “Le Krotoniadi”, della scuola di Danza Olimpia; presenti anche il sindaco Vincenzo Voce, il vice sindaco Sandro Cretella, il vice presidente della Provincia di Crotone Fabio Manica, la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Crotone e Catanzaro Stefania Argenti, lo scrittore Pino Aprile e, ovviamente, il maestro Affidato, oltre ad autorità civili e militari e tantissimi cittadini.

Tributo alla tradizione culturale

In un’atmosfera suggestiva, Hera Lacinia, una delle figure più emblematiche della mitologia greca e simbolo della città pitagorica e della sua storia, ha richiamato l’attenzione sul valore della bellezza e sull'importanza di investire nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.

Il monumento - commissionato e finanziato dal Comune di Crotone - si erge come un tributo alla tradizione culturale che ha caratterizzato il territorio nel corso dei secoli.

L’opera, dunque, celebra non solo la figura mitologica di Hera, ma – come precisa lo stesso ente - “rappresenta anche un segno tangibile dell’impegno dell’amministrazione comunale a favore della bellezza, della cultura e del miglioramento dell'identità cittadina”.

Un passo avanti per la città

“L'inaugurazione di questa statua è un altro passo importante per la città. L’amministrazione continua a investire in cultura come strumento di crescita, dialogo e valorizzazione del nostro territorio. L'arte è un linguaggio universale che ci unisce e ci rende orgogliosi delle nostre radici. Questa statua diventa un punto di riferimento che arricchisce la nostra città e il suo patrimonio culturale” ha sottolineato il sindaco Voce durante il suo intervento.

Questa ulteriore opera, insieme altre che sono state già realizzate in città ed altre che seguiranno, l’Amministrazione Voce vuole rimarcare l'importanza di investire in progetti “che non solo arricchiscono il paesaggio urbano, ma che diventano anche testimonianza di un impegno costante nella promozione della cultura come motore di sviluppo e di orgoglio comunitario”, concludono dal Comune.