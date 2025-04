Anziani. Convengo a Castrolibero, Piccolo: “Serve nuova visione terza età”

Domenica 6 aprile, presso la Sala delle Associazioni di Castrolibero (CS), si è tenuto il seminario “Gli anziani: una risorsa per le famiglie e la società”, organizzato dall’associazione culturale La Bottega degli Hobbies. Un pomeriggio di riflessione partecipata con interventi specialistici e testimonianze sul valore della terza età nella comunità. La sala era gremita di partecipanti, a conferma dell’interesse e della sensibilità verso il tema.

Centrale, nell’ambito della rassegna, l’intervento del dott. Marco Piccolo, psicologo a Cosenza. Intitolata “Il tempo della terza età: risorse interiori e bisogni psicologici”, la sua relazione ha messo in luce come l’invecchiamento non sia solo un fatto biologico, ma anche un processo psicologico e sociale che può essere influenzato dallo stile di vita, dalla qualità delle relazioni e dalla salute mentale.

Il dott. Piccolo ha sottolineato la necessità di superare gli stereotipi di fragilità e passività legati all’anzianità, valorizzando invece il potenziale affettivo, relazionale, creativo e progettuale della persona. Ha inoltre evidenziato come la prevenzione psicologica, la cura della propria identità in trasformazione e il sostegno nei momenti critici – pensionamento, lutti, malattie, solitudine – possano contribuire a una terza età vissuta con pienezza.

All’incontro, moderato dalla dott.ssa Laura Donato, sono intervenuti anche l’assistente sociale dott.ssa Morena De Franco, la presidente nazionale di Anziani Italia Brunella Stancato, la presidente della Bottega degli Hobbies Vilma Perrone, e le autorità locali: il sindaco Orlandino Greco, l’assessore Giovanni Greco e la consigliera delegata alle politiche sociali Anna Giulia Mannarino. Molto toccanti anche due contributi video curati da Ernesto Guido, e un partecipato dibattito del pubblico.

Il seminario ha ricordato come l’anzianità possa essere un tempo di libertà, trasformazione e senso, se sostenuta da una comunità che ascolta e riconosce.