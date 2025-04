Stagione concertistica Hera della Magna Grecia, a Crotone il pianista Gabriele Pedone

Vero virtuosismo trascendentale è stato quello che il giovane pianista Gabriele Pedone ha messo in luce nel concerto che Sabato 5 Aprile ha tenuto per la Società Beethoven nella 45ima Stagione Concertistica l’”Hera della Magna Grecia”. A comunicarlo la società Beethoven acam.



"E - continua la nota - non poteva essere altrimenti visto il programma che ha presentato che comprendeva: Beethoven Sonata op 53 “ Appassionata” , F. Chopin Valzer op 62 e Fantasia op 49, F Liszt Apres une lecture du Dante.

Un pianismo quello evidenziato da Pedone e che il numerosissimo pubblico presente ha ammirato; non propriamente teutonico bensi elegante , classico, tendente al cantabile

L’esecuzione di Pedone, ha messo in luce la densità delle suggestioni culturali di cui si nutrono gli autori proposti , le influenze del virtuosismo Lisztiano e in particolare il pathos e l’intricata efflorescenza delle stratificazioni polifoniche.

Al virtuosismo tecnico Beethoveniano, Pedone, ha contrapposto la ricerca armonica dell’ultimo Chopin e la scrittura quasi impressionistica di F. Liszt nell’ultimo anno di pellegrinaggio.

Eccezionale tecnica, come dicevamo, profondità espressiva e un suono caldo e levigato sono stati i mezzi utilizzati da Pedone nell’esecuzione di opere e autori senza tempo, che non finiscono mai di incantare e sorprendere quanti hanno la fortuna di ascoltarli in esecuzioni dal vivo.

Una proposta quella della Beethoven di concerti settimanali che non finiscono mai di commuovere e allietare un pubblico sempre partecipe e interessato alle tante novità che settimana dopo settimana vengono presentate.

Naturalmente bis a ripetizione che, col passare del tempo, stanno diventando un concerto nel concerto.

Prossimo appuntamento Sabato 12 Aprile sempre alle ore 19".