Nella suggestiva atmosfera del Castello di Crotone un concerto di musica classica

Si svolgere domenica 28 aprile alle ore 11, all'interno del Castello Carlo V di Crotone, il concerto di musica classica con due artisti di spicco internazionale come Gianfrancesco Federico al violino e Tomáš Valiček alla fisarmonica.

"Avremo la possibilità di assistere ad una mattinata indimenticabile in uno scenario come quello della fortezza, un'esperienza unica nel suo genere. Vi aspettiamo per vivere insieme questa grande opportunità", afferma l'Associazione Multitracce, gestore del bene culturale.