Il Comune di Crotone presenta il progetto artistico “Recyclart”

E’ stato presentato questo pomeriggio, lunedì 7 aprile, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Crotone, il progetto artistico “Recyclart”, promosso dal Consiglio Comunale delle bambine e bambini e delle ragazze e ragazzi, con il sostegno dall' amministrazione e di Akrea.

A presentare l’iniziativa il sindaco Voce, la presidente del CC.BB.RR. Dalila Venneri, la sindaca del CC.BB.RR. Antonella Funaro, il presidente di Akrea Alberto Padula, l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi e, collegato dal Venezuela, l’artista Oscar Olivares con il supporto nella traduzione della prof. Eleonora Stellatelli. Presente il presidente del circolo Ibis Girolamo Parretta.

Recyclart è finalizzato ad utilizzare l’arte come strumento educativo, per sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare i giovani sull’importanza del riciclo e del rispetto dell’ambiente e per la promozione del riuso creativo, dimostrando come attraverso il riutilizzo di materiali comuni sia possibile creare qualcosa di bello, funzionale e significativo.

Nel corso della conferenza stampa, è stato presentato lo sviluppo del progetto che prevede una campagna di sensibilizzazione e raccolta dei tappi di bottiglie di plastica a cui potranno partecipare le scuole, le famiglie, le associazioni locali. Successivamente è previsto la creazione di un murale in viale Magna Grecia con l’utilizzo dei tappi raccolti. Se ne prevedono circa ottocento.

Ad eseguire l’opera sarà l’artista internazionale sopracitato, Oscar Olivares, che sarà la più grande eseguita in Europa da quest'ultimo. Docente venezuelano, si è distinto a livello nazionale e internazionale per la creazione di grandi murales utilizzando, appunto, tappi di plastica nel suo paese, in Messico, Arabia Saudita, Francia, Aruba, Panama e Italia.

Attualmente, è considerato il più grande esponente di questa espressione artistica a livello mondiale, riuscendo a riutilizzare circa due milioni di tappi , creato circa trenta murales, tra cui il più grande del mondo in Guatire, con oltre 400mila tappi.

Olivares sarà a Crotone a partire dal 20 giugno e come ha avuto modo di dichiarare nel corso della conferenza stampa la sua sarà un’opera “condivisa” con la partecipazione dei bambini e della cittadinanza: “anche un bambino per un giorno potrà sentirsi un’artista”.