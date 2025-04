Ciechi. Anche l’Uici Crotone si prepara per il Congresso nazionale

Si è tenuta sabato 5 aprile l'assemblea dei soci della sezione Uici di Crotone, alla quale ho avuto l'onore di partecipare in qualità di Consigliera nazionale Uici delegata dal presidente nazionale Mario Barbuto unitamente al Presidente Regionale Uici Calabria Pietro Testa, i consulenti Annunziato Denisi, Carmelo Foria e Carlo Bruni ed alla Collega Consiglia Annamaria Palummo in collegamento. E' quanto scrive Luciana Loprete, consigliera nazionale.

"In questa occasione - prosegue la nota - desidero esprimere il mio più sincero plauso alla dirigenza che ha esaurito il suo mandato per il lavoro svolto negli anni, nonostante le difficoltà incontrate. Il loro impegno e la loro dedizione hanno permesso alla sezione di Crotone di mantenere un ruolo attivo e significativo all'interno della Cittá di Crotone dove si sono affermati servizi e iniziative.

Allo stesso tempo, desidero congratularmi con il nuovo direttivo, guidato dal presidente Francesco Scicchitano, che nonostante i problemi di salute, ha dimostrato una grande forza e determinazione nel creare una nuova squadra forte, giovane e coesa.

La passione e l'entusiasmo del Presidente Scicchitano che da oltre 30 anni si occupa delle sezione sono stati fondamentali per rilanciare la sezione e per coinvolgere nuovi soci e volontari. Sono convinta che questo nuovo direttivo sarà in grado di portare la sezione Uici di Crotone a nuovi successi e ad una maggiore visibilità sul territorio a dimostrazione di come l’impegno non venga mai meno.

In conclusione, desidero ringraziare il Presidente, la dirigenza, la segreteria, tutti i soci e i volontari della sezione Uici di Crotone per l’accoglienza calorosa e per il loro impegno e la loro dedizione. Sono convinta che insieme, potremo raggiungere grandi obiettivi e migliorare la vita delle persone con disabilità visiva".