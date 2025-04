Falconara Albanese. Scarico abusivo di materiale inerte: sequestrato impianto

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Longobardi, unitamente ai colleghi della Stazione di San Lucido, hanno posto sotto sequestro un impianto di lavorazione materiale inerte, situato nella frazione “Torremezzo” del Comune di Falconara Albanese.

Il controllo, che ha portato al sequestro, avrebbe accertato che dalla struttura vi era uno scarico debitamente occultato con alcuni sassi e vegetazione, il quale si immetteva direttamente nell’adiacente torrente denominato “Malpertuso” e al cui punto di scolo presentava delle acque visibilmente di colore marrone.

Insospettiti, i militari si sono recati all’interno dello stabile, dove ulteriori accertamenti effettuati avrebbero confermato come le acque di lavorazione miste al fango - che tracimavano da una vasca di decantazione attraverso una tubatura - sversavano direttamente nel torrente.

Inoltre, sarebbe stato verificato come i reflui del piazzale dell’impianto industriale, che viene utilizzato anche per la movimentazione di diversi mezzi meccanici, venivano scaricati mediante un' apertura direttamente nella fiumara senza alcun processo di depurazione.

Oltre al sequestro, l’Autorità Giudiziaria ha contestando al titolare dell’impresa diversi reati, tra i quali l’attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi senza alcuna autorizzazione, oltre alla contestazione della gestione di un deposito di fanghi prodotti dalle lavorazioni, che non ha rispettato il limite temporale previsto dalla normativa.