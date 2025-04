San Giovanni in Fiore: Coppa Calabria alla Silana, Sindaco la riceve in Comune

Rosaria Succurro, Sindaco di San Giovanni in Fiore, ha accolto in Municipio la squadra della Silana, che per la prima volta ha conquistato la Coppa Calabria e regalato alla città una vittoria storica.

A nome dell’intera Amministrazione comunale, la Sindaca Rosaria Succurro ha omaggiato l’organico biancoceleste con una targa, ringraziandolo con parole di stima ed elogio.

«Questa affermazione – ha dichiarato la Sindaca Succurro – è motivo di orgoglio per tutta San Giovanni in Fiore. Rinnovo i miei complimenti a giocatori, staff tecnico e dirigenti, protagonisti di una stagione memorabile».

Nel corso dell’incontro, la Sindaca ha ricordato il forte impegno dell’Amministrazione comunale a favore delle realtà sportive del territorio. Tra poche settimane sarà inaugurato il nuovo impianto polivalente del quartiere Saltante. Seguirà poi il restyling dello stadio Valentino Mazzola, a conferma della volontà di potenziare l’impiantistica sportiva cittadina.

«Lavoro per un’unica grande squadra che rappresenti San Giovanni in Fiore e intendo recuperare il titolo “Silana 1947” del glorioso passato. I Lupi devono tornare al prestigio che hanno avuto nella loro storia e dotarsi di un forte settore giovanile. La fusione tra Silana e Stelle Azzurre – ha concluso Succurro – è la strada giusta per costruire un futuro ancora più solido, ancora più importante per il calcio cittadino».