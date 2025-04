Strongoli. Conferimento cittadinanza onoraria al professore Lorenzo Berna

Giovedì 24 aprile, alle ore 10:30, presso la sala del Castello di Strongoli, il comune insieme ad un nutrito gruppo di cittadini, ha deciso di conferire la Cittadinanza Onoraria al professore Lorenzo Berna, che nel corso degli ultimi venti anni si è distinto per il suo impegno nella rigenerazione urbana del centro storico.

Professore di urbanistica dell’Università di Perugia, giunge in Calabria con un gruppo di studenti per studiare le città della fascia ionica, qui Strongoli catturò la sua attenzione per la sua posizione strategica tra mare e collina e per l’integrità del centro storico, che bene si prestava alla messa in pratica di ciò che lui e i suoi studenti avevano teorizzato.

Nacque così l’idea di acquistare e restaurare una casa nel borgo, avviando un progetto di recupero che si ampliò fino a trasformarsi in un sistema di ospitalità diffusa che oggi prende il nome di Borgo Petelia, dove l’arte povera calabrese si fonde con essenziali elementi di design contemporaneo.

Diviene così un progetto in divenire, catalizzatore del risveglio del centro storico e impegnato nella promozione di attività culturali e il coinvolgimento dei cittadini. Il professore Berna ha dimostrato come un approccio sostenibile e partecipativo possa portare a risultati significativi, rappresentando un passo fondamentale per il rilancio della comunità, contribuendo a preservare il patrimonio architettonico e a migliorare la qualità della vita per i residenti.