Una nuova perdita d'acqua è stata scoperta, questa mattina, nel quartiere di Parco Samà a Crotone: lo rende noto la Sorical, che ha annunciato un pronto intervento per la giornata di domani, 11 aprile.

Nel corso della mattinata (indicativamente dalle 7:30 alle 14:30) sarà interrotta la fornitura idrica lungo Via Gallucci e traverse limitrofe, ma anche in via Alvaro, via Palatucci, via Zito, via Calipari e via Mori.