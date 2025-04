Gdf Vibo: celebrata la “Giornata del mare e della cultura marina”

Per la sua speciale collocazione al centro del Mediterraneo, l’Italia da sempre beneficia di una risorsa di inestimabile valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico: il mare, un privilegio da difendere, valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni.

Ricorre ogni anno, l’11 aprile, la «Giornata del mare e della cultura marina», istituita nel 2017 con le modifiche al Codice della Nautica da diporto a seguito delle quali, su iniziativa del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca si svolgono iniziative in tutta Italia, volte alla valorizzazione delle tradizioni marinaresche del nostro Paese, nonché alla promozione del patrimonio storico e culturale legato al mare, nella consapevolezza che la scuola rappresenti il miglior veicolo per educare i giovani anche in tale ambito.

La cerimonia, si è svolta presso il porto di Vibo Marina con lo scopo di promuovere e diffondere tra gli studenti la consapevolezza del mare come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

L’evento, promosso e condiviso dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, ha visto, altresì, la partecipazione degli alunni dell’istituto comprensivo A. Vespucci – Murmura a e della scuola primaria di Briatico che, con i loro elaborati, sono stati i veri protagonisti dell’evento.

In particolare, è stata eseguita la ricognizione con successiva raccolta dei rifiuti che giacevano abbandonati sul sedime delle acque del porto, grazie all’intervento del personale specialistico dei rispettivi nuclei subacquei della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, il supporto di uomini e mezzi del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia nonché con l’ausilio di una gru portuale.

Il buon esito dell’iniziativa è stato reso possibile anche grazie alla sinergia offerta dall’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dal Comune di Vibo Valentia, che si sono resi parte attiva per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nonché della Pro Loco che ha fornito il proprio supporto logistico.

I giovani studenti intervenuti, inoltre, hanno avuto l’occasione di partecipare a dei momenti di confronto con il personale militare, incentrati sulla cultura del mare con lo scopo di sviluppare il concetto di «cittadinanza del mare», al fine di divenire sempre più cittadini attivi del mare, ovvero tutori della sua conservazione e della sua cultura.

Al termine dell’evento il Comandante della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, Guido Avallone ed quello del Reparto Operativo Aeronavale della Gdf Alberto Lippolis, hanno premiato tutte le classi di studenti che, attraverso la realizzazione di elaborati tematici, hanno rappresentato ed illustrato l’importanza connessa al rispetto della risorsa mare, esaltandone le tradizioni marinaresche che da sempre, caratterizzano il nostro Paese.