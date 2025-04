Congresso Fit-Cisl Calabria: Pagnotta confermato Segretario Generale

Vincenzo Pagnotta confermato all’unanimità Segretario Generale della Fit-Cisl Calabria. Lo ha deciso questo pomeriggio, nell’ambito del XIII Congresso Regionale, il consiglio generale della categoria cislina che in Calabria rappresenta circa 4mila lavoratori. Presenti ai lavori, tra gli altri, il segretario generale Fit-Cisl nazionale, Salvatore Pellecchia e il segretario generale Usr Calabria, Giuseppe Lavia.

Marittimo, 57 anni, sposato, due figli. Iscritto alla Cisl dal 1988, dopo una serie di rilevanti incarichi, tra cui quello di coordinatore nazionale dell’area contrattuale marittimi della Fit-Cisl, che mantiene tutt’ora, diventa segretario generale regionale Fit-Cisl Calabria nel novembre 2024, per essere riconfermato oggi nell’incarico.

A margine dell’elezione Pagnotta ha dichiarato: “Una delle principali sfide è quella di affrontare il gap infrastrutturale che pesa ogni giorno sulle persone e sulle imprese calabresi. Senza infrastrutture moderne e strategiche, non sarà possibile muovere né persone né merci in modo veloce ed efficiente. Per questo motivo, è prioritario intraprendere azioni concrete per il rilancio del sistema dei trasporti, con un approccio che sia integrato e sostenibile”.

“Grazie alle risorse del Pnrr, agli accordi quadro e ai fondi di coesione è possibile superare i ritardi storici e trasformare le potenzialità del territorio in sviluppo reale e occupazione qualificata. La Fit-Cisl Calabria non resterà a guardare: siamo pronti a collaborare con le istituzioni e il mondo produttivo, con responsabilità e visione, per promuovere interventi che pongano al centro il lavoro, la dignità delle persone e benessere collettivo”. Insieme a Pagnotta in Segreteria Regionale: Francesco Aprigliano, Salvatore Pangallo e Antonio Sigilli, riconfermati nell’incarico.