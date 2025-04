Incidente mortale nella notte: 20enne perde la vita, un ferito

Un giovane di appena vent’anni è deceduto nella notte scorsa in un incidente stradale lungo via Fiume Busento SP17, nella zona sud est di Catanzaro.

Il sinistro, avvenuto intorno all’1 e 20, ha visto coinvolte due auto, una Alfa Romeo Giulietta ed una Alfa Romeo Mito: ad avere la peggio, purtroppo, il conducente di quest’ultima mentre l’autista della Giulietta è rimasto ferito e una volta preso in carico dai sanitari del Suem118 è stato trasferito immediatamente in ospedale.

Dopo l’autorizzazione del magistrato di turno, arrivato sul posto, è toccato ai vigili del fuoco il triste compito di estrarre il corpo della giovane vittima giovane dall’abitacolo.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza la zona interessata dove sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il soccorso stradale per il recupero dei mezzi. Ancora da accertare compiutamente la dinamica del sinistro.