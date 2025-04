Girifalco. Solo per amore, chiesa stracolma per il musical sulla Passione di Cristo

Pubblico delle grandi occasioni per il musical "Solo per Amore" portato in scena sabato scorso nella Chiesa Matrice “Santa Maria delle Nevi”. La Passione di Cristo, raccontata attraverso il volto e la voce delle figure femminili, ha tenuto incollati tantissimi spettatori, entusiasti per la delicatezza e la potenza di un racconto che ha saputo mescolare innovazione e tradizione.

La regia di Salvatore Delogu, la magistrale interpretazione di Carlo Sergi nelle vesti di Gesù, la bravura degli attori, l'impegno del resto del cast, la bellezza dei bambini e la collaborazione speciale con parrocchia e Pro Loco hanno fatto il resto.

Il racconto intervallato da brani musicali, è stato snocciolato dalle figure particolari nella vita di Gesù; le donne del vangelo. Loro, insieme alla Madre e a Maria di Magdala, sono state sempre presenti, con discrezione, senza sminuire il loro esserci, perché più di altri sono state fedeli al Maestro contemplando la sua vita ed il suo sacrificio, soffrendo con la tipica dignità femminile, forti nel dolore che può essere quello della madre, dell’amica, della discepola, della confidente, vero simbolo dell’ Amore puro.

Donne eccezionali, come lo sono tutte, capaci di essere seguaci tra i seguaci e spiccando in resilienza e coraggio, non mostrando mai nessuna titubanza nei confronti del Maestro.



Lo spettacolo ha, ufficialmente, aperto la Settimana che porta alla Pasqua ed è stato impreziosito dal videomessaggio dell'arcivescovo metropolita della diocesi Catanzaro - Squillace, monsignor Claudio Maniago, che, non essendo potuto essere presente, ha voluto comunque manifestare affetto e apprezzamento per l'iniziativa.



I protagonisti. Una rappresentazione, che ha visto alla regia Salvatore Delogu e al coordinamento Carlo Sergi e Roberta Migliazza, voluta dalla Pro loco Girifalco Aps e dal direttivo con a capo il presidente Angela Mascaro, e dalla Parrocchia Santa Maria delle Nevi ed in particolare dal parroco don Antonio De Gori.

Ringraziamenti sono andati poi ad Fv eventi di Filippo Vonella, Girifalco tv ed il mitico Pepé, Santa Lamantea per la sua maestria nel creare alcuni vestiti di scena, l’Iris di Migliazza, Kaleido Kafè e tutti gli attori e lo staff tecnico del cast: Roberta Migliazza, Sonia Iannaccari, Francesca Viscomi, Rossella Graziano, Rossella Cristofaro, Erika Mungo, Carlo Sergi, Antonio Palaia, Rocco Leonardo Mascaro, Salvatore Delogu, Antonio Migliaccio, Antonio Fiato, Maurizio Graziano, Vincenzo Antonio Facciolo, Marco Sestito, Salvatore Passafaro, Simone Bubba, Antonio Stranieri, Davide Marra, Salvatore Ziparo.

E ancora: Salvatore Proganò, Pietro Viapiana, Antonio Scicchitano, Marisa Stranieri, Filippo Vonella, Vanessa Palleria, Maria Ziparo, Rocco Stranieri, Giuseppe Stranieri, Giuseppe Alessandro Chiera, Fabio Randò ed i piccoli attori: Michele Defilippo, Isabella Vitaliano, Francesca Pia Sergi, Leonardo e Alice Sestito, Ambra e Alex Tolone, Serena e Mariapia Lemma, Laura Tolone, Margot Migliazza, Francesco, Davide, Niccolò e Miriam Defilippo".