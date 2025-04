Al Castello di Reggio l’Aiparc celebra la Giornata Mondiale dell’Arte

Presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria è stata celebrata la Giornata Mondiale dell’Arte del 15 aprile con un incontro culturale di estrema importanza a cui hanno partecipato Salvatore Timpano, presidente nazionale dell’A.I.Parc.C (associazione Italiana Parchi Culturali), Teresa Timpano attrice, il pittore Natino Chirico, ormai conosciuto a livello internazionale per la sua produzione artistica, che sono tre grandi protagonisti della “Primavera della bellezza” seconda edizione Festival delle Arti nella stagione del risveglio svoltasi in questi giorni presso il Castello stesso, e Eliana Carbone affermata opinionista culturale reggina che è anche stata promotrice ed organizzatrice dell’evento.



Carbone - introducendo l’incontro - ha spiegato che la Giornata dell’Arte è stata proclamata dall’Unesco nel 2019 proprio per stimolare il contributo culturale tramite le forme espressive delle Arti. “l’Arte - ha detto - unisce i popoli perché crea uno scambio delle identità culturali e innalza il livello qualitativo dei rapporti fra tutti”.

L'opinionista ha quindi chiesto a Salvatore Timpano, organizzatore con l’A.I.Parc.C. della “Primavera della Bellezza”, che è una rassegna artistica eseguita dal 2 al 16 Aprile presso il Castello Aragonese e che riguarda l’Arte in tutte le sue forme, qual è il contributo che ritiene di aver dato con questa grandiosa rassegna alla città di Reggio Calabria.

Timpano, prendendo la parola, ha sottolineato come con questo Festival delle Arti nella stagione del risveglio si è voluto dare un grande apporto alla condivisione della cultura a Reggio Calabria attraverso mostre , simposi scultura, pittura, oreficeria, conio di monete cercando di declinare la bellezza secondo tutte le sue forme e l’Arte come rappresentazione che si avvicina quasi al metafisico perché la bellezza è un ideale che l’uomo può rappresentare attraverso la sua attività.

La parola è stata poi passata ad Eliana Carbone ed a Teresa Timpano attrice protagonista, all’interno della rassegna artistica già citata, della performance teatrale” Persefone” importante dal punto di vista artistico essendo Persefone anche il mito della rinascita.

L’attrice Teresa Timpano ha quindi spiegato che l’esecuzione teatrale di questa performance artistica “Persefone” è nata in seno ad un grande progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne costruito insieme al centro antiviolenza Angela Morabito di Reggio Calabria e che il messaggio che desidera trasmettere al pubblico in generale ed al nostro territorio è proprio quello antiviolenza.

Teresa Timpano ha quindi precisato: “Ho immaginato di raccontare il mito di Persefone per esprimere tutte le possibilità che hanno le donne di essere indipendenti, di rinascere continuamente, di resistere in modo positivo, di esprimersi attraverso la propria identità perché Persefone è proprio un simbolo fornitoci dalla mitologia greca”. Infine, a conclusione dell’incontro e scambio culturale, vi è stato l’intervento del maestro Natino Chirico che ha esposto alcune delle sue opere al Castello Aragonese per la rassegna artistica della “Primavera della Bellezza “e che ha evidenziato che lui è nato a Reggio Calabria ed infatti per questo il titolo della sua mostra, in cui espone circa venti opere che sono un piccolo spaccato del suo lavoro, è “Via Zara, 16 89100 Reggio Calabria.

Ed in merito alla celebrazione della Giornata Mondiale dell’arte del 15 Aprile 2025 ed in risposta alla domanda dell’Avv. Carbone su che cosa sia l’Arte per lui e come possa incidere sul sociale il maestro Chirico ha così dichiarato: “Senza Arte non c’è vita. Io poi amo l’Arte e la vita e quindi mi sembra una cosa per me molto naturale e sono sicuro che non ci può essere crescita sociale se non c’è Arte, se non c’è cultura”. Grande è stata la soddisfazione dei partecipanti per lo scambio di crescita culturale avvenuto con questo incontro celebrativo della Giornata Mondiale dell’Arte".