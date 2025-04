Cirò Marina. Movimenti sospetti intorno alla casa, dentro coca e munizioni da guerra

Dei movimenti sospetti nei pressi della casa di un 39enne di Cirò Marina, già noto alle forze dell’ordine, ha attirato l’attenzione dei Carabinieri della compagnia cittadina che, insospettiti, hanno deciso andare a trovarlo.

Ne è seguita così una perquisizione domiciliare durante la quale, sempre nell’appartamento, sono state dapprima trovate quattro dosi di cocaina già preparate e pronte per essere cedute, insieme ad un bilancino di precisione e a del materiale per il confezionamento, e poi numerosi proiettili di vario calibro, sia per arma per pistola che per fucile, altri proiettili per esercitazioni militari e un nastro caricatore per mitragliatore da guerra, simile a quello attualmente in dotazione delle Forze Armate.

Per il 39enne sono così scattate le manette e su disposizione del Pm di turno è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida: dovrà rispondere di detenzione abusiva di munizioni, di parti di arma guerra e di sostanze stupefacenti.

L’arresto si inserisce nel contesto dei servizi di controllo del territorio eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, rinforzati su disposizione del Comando Provinciale di Crotone e svolti sotto il coordinamento del Prefetto Franca Ferraro