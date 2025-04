Il Polo Digitale Calabria protagonista del Tour “Calabria Speaky Facile/Mobile”

Il Polo Digitale Calabria ha partecipato con entusiasmo al Tour Calabria Speaky Facile/Mobile “2025”, in collaborazione con Anpvi Aps-ets Calabria (Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti) e la società Mediavoice S.r.l., azienda leader nello sviluppo di soluzioni digitali accessibili.

"Il tour - si legge in una nota del Polo digitale - ha fatto tappa l’11 aprile alle ore 16 a Lamezia Terme, presso il Parco “Peppino Impastato”, in un evento promosso dalla sezione Anpvi Aps-ets di Catanzaro, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Malgrado tutto di Lamezia Terme. Il giorno successivo, 12 aprile, l'iniziativa si è spostata nella sede Anpvi Aps-ets di Reggio Calabria, coinvolgendo numerosi partecipanti.

Durante i due appuntamenti sono stati presentati Speaky Mobile e Speaky Facile, innovativi dispositivi tecnologici pensati per ipovedenti, non vedenti, anziani e persone inesperte che desiderano approcciarsi al mondo digitale senza particolari competenze. I dispositivi, basati su intelligenza artificiale e comandi vocali, rappresentano un significativo passo avanti nell’inclusione tecnologica delle fasce più fragili della popolazione".

“Era uno scoglio insormontabile fino ad oggi”, si è sottolineato durante gli incontri, “l’accesso ai sistemi informatici per molte persone con disabilità visiva. Ma oggi, grazie a queste soluzioni, si apre uno scenario completamente nuovo”. I relatori principali sono stati Alessio Mengarelli, Responsabile Commerciale di MediavoiceSrl, e Alfredo Andrieri, Segretario Generale del Polo Digitale Calabria, associazione di riferimento per il settore ICT della regione.

Il protagonista assoluto del tour è stato Speaky Facile, il nuovo dispositivo vocale che permette a non vedenti e ipovedenti di comunicare facilmente con il mondo digitale.

“Speaky Facile – spiega in una nota il Segretario Generale del Polo Digitale Calabria, Alfredo Andrieri – è un sistema a comandi vocali che integra un sintetizzatore vocale di alta qualità con un sistema ICR. L’ausilio permette di accedere a servizi digitali solo con la voce, grazie a un’interfaccia pensata per accompagnare l’utente in ogni fase dell’uso”.

Una voce guida, infatti, suggerisce i comandi e aiuta l’utente ad esplorare i contenuti, organizzati in 12 moduli personalizzabili in base alle esigenze. Si va dalla lettura dei testi, all’accesso a internet, fino all’interazione sui social network.

“Il Polo Digitale Calabria – afferma Emilio De Rango, Presidente dell’associazione – è sempre più impegnato nella diffusione di tecnologie che possano migliorare la qualità della vita. Offrire strumenti accessibili significa ridare autonomia a persone che, fino a ieri, erano escluse da questa rivoluzione digitale”.