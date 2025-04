Vigili del Fuoco: uova di Pasqua alla pediatria dell’Ospedale di Vibo Valentia

I Vigili del Fuoco del comando di Vibo Valentia, unitamente all'Associazione Piccoli Grandi Grisù, nella giornata del 15 aprile, accolti dal primario, hanno fatto visita al reparto di pediatria dell'ospedale di Vibo Valentia.

Insieme ai Vigili del Fuoco c'era, per la gioia dei più piccini, il "collega" Sam il Pompiere che ha distribuito ai piccoli pazienti le uova di Pasqua ed una busta contenente vari regalini tra cui alcuni album da colorare.

Con l'occasione è stato consegnato ai genitori presenti un opuscolo dal titolo Decalogo della Sicurezza realizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che contiene in maniera molto schematica i comportamenti da tenere nei confronti dei pericoli provenienti dall'interno delle proprie abitazioni (incendi, esplosioni, scoppi ecc), dall'esterno (terremoti, alluvioni e incendi di vegetazione) e su come essere d'aiuto, in caso di emergenza, alle persone con esigenze speciali.