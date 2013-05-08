Vibo. “Stress” estivo in ospedale, Asp programma un piano d’emergenza

Per affrontare le possibili emergenze previste nella stagione estiva, il Direttore Sanitario dell’Asp di Vibo Valentia, Ilario Lazzaro, d'intesa con il Prefetto Vittorio Piscitelli, ha convocato per martedì prossimo, 12 agosto, i direttori delle Unità Operative dell'ospedale “Jazzolino”.

L'incontro ha l'obiettivo di discutere e programmare un piano d'interventi che garantisca una risposta adeguata e tempestiva, in particolare per il Pronto Soccorso, punto nevralgico dell'attività.

La “task force” per il Po

In questa fase di impostazione del piano, Lazzaro ritiene fondamentale una più funzionale intesa con i responsabili dei servizi ospedalieri.

Avvalendosi della collaborazione del Direttore dell’U.O. con annessa chirurgia d’urgenza, Enzo Natale, è stata decisa la creazione di un'organizzazione pronta a garantire un'efficace assistenza e cura.

L'idea è di costituire una "task force d’emergenza" che coinvolga i primari in un progetto di rete, anche temporaneo, per assicurare la più tempestiva assistenza.

Le criticità del sistema

“L’obiettivo dell’incontro di martedì – ha dichiarato il Direttore Sanitario –è valutare la tempestività ed adeguatezza di risposta in relazione alle patologie dipendenti e ai politrauma in considerazione dell’aumento esponenziale della popolazione in questo particolare periodo della stagione e quindi di possibili emergenze eccezionali che si aggiungono all’attività ordinaria, peraltro svolta con grande impegno, competenza e sacrificio dal team del Pronto Soccorso in perfetta sintonia con le unità operative del presidio.”

L'iniziativa si inserisce nel piano più ampio predisposto dal Prefetto Piscitelli, volto a far uscire la sanità vibonese dalle criticità del sistema.

I numeri degli anni passati, infatti, inducono alla prudenza e alla necessità di prepararsi al meglio per fronteggiare le eventuali emergenze estive.