Nuovo atlante degli uccelli nidificanti per il Parco Nazionale del Pollino

Il Parco Nazionale del Pollino annuncia la pubblicazione del nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Parco del Pollino, un’opera di grande valore scientifico e divulgativo che documenta, in maniera aggiornata, l’elevata biodiversità ornitologica presente in quest’area protetta a cavallo tra Basilicata e Calabria.

Frutto di un lavoro decennale (2012-2021) realizzato da tecnici dell’Ente, ornitologi, fotografi, guide ed esperti appassionati, il volume testimonia l’incontro tra diverse correnti faunistiche di matrice centroeuropea, balcanica e mediterranea, in un territorio che unisce fattori geografici, geologici, storici e climatici unici nel loro genere. Proprio l’estensione e l’orografia complessa del Parco, unite alla varietà di climi e di ambienti vegetazionali, hanno favorito la coesistenza di specie rare e habitat differenziati.

L’Atlante riporta la distribuzione di 118 specie, illustrandone la presenza nei vari contesti ambientali. Dai rapaci rupicoli come il Gufo reale, l’Aquila reale, il Grifone e il Lanario, alle “sentinelle” dei calanchi e delle fiumare, tra cui l’Occhione, la Sterpazzola della Sardegna e la Monachella, fino alle specie presenti sulle praterie sommitali, come la Coturnice. Trova inoltre ampio spazio la descrizione di popolazioni avifaunistiche peculiari, tra cui quelle di Picchio nero, Picchio rosso mezzano e Balia dal collare.

«La realizzazione di questo Atlante rappresenta un importante passo in avanti per la conoscenza e la tutela del nostro patrimonio naturalistico» - sottolinea il Commissario straordinario del Parco, dott. Lirangi. «Grazie all’impegno e alla passione di chi ha contribuito, oggi possiamo offrire a ricercatori, appassionati e a chiunque voglia approfondire un quadro dettagliato dell’avifauna locale. L’obiettivo è far crescere la consapevolezza e l’attenzione su un territorio di inestimabile valore».

La pubblicazione, scaricabile dal sito ufficiale dell’Ente Parco, mette a disposizione dati e analisi per usi di ricerca universitaria e didattici, favorendo una maggiore diffusione delle informazioni in ambito scientifico e nella società civile. In prospettiva futura, l’aggiornamento dell’Atlante proseguirà con ulteriori campagne di studio, finalizzate ad approfondire le conoscenze nelle aree più impervie e ad ampliare le indagini sulle specie migratrici, in particolare lungo i principali corridoi di migrazione tra valli e creste.