La Giornata Europea dei Parchi sarà celebrata al rifugio “Principessa” di Morano

In occasione della Giornata Europea dei Parchi del 24 maggio prossimo e dell'Egn Unesco Week - la settimana dedicata alla promozione dei Geoparchi Unesco in tutta Europa - il Parco Nazionale del Pollino in collaborazione con la Sigea-Aps, organizza un evento celebrativo volto a valorizzare il patrimonio naturale, geologico e culturale dell'area protetta.

L'iniziativa si svolgerà sabato 24 maggio 2025, a partire dalle 9:30, presso il Rifugio La Principessa, in località Campotenese, nel comune di Morano Calabro. La giornata prevede una prima parte dedicata a un incontro-dibattito sul tema della conoscenza, gestione e promozione della geodiversità e biodiversità nelle aree protette, alla presenza di esperti, operatori e rappresentanti delle istituzioni.



Seguirà, nella seconda parte della mattinata, una visita guidata sul territorio, per scoprire da vicino le peculiarità ambientali e paesaggistiche del Parco Nazionale del Pollino. L'evento rientra nel calendario ufficiale delle celebrazioni europee promosse dalla Federazione Europarc e dalla Rete dei Geoparchi Europei, con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini, comunità locali e visitatori sull'importanza della tutela delle aree protette.