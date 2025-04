Caulonia avrà la Casa di Comunità, consegnati i lavori per la sua realizzazione

«L’avvenuta consegna dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Caulonia è un momento storico per il territorio. Siamo giunti ad un momento importante per la creazione di un polo sanitario che segna una svolta nei servizi offerti ai nostri concittadini, contribuendo a rendere più confortevole le prestazioni a tutta l’utenza che ricade nell’area compresa fino alla Vallata dello Stilaro».

È quanto ha affermato Francesco Cagliuso, sindaco di Caulonia, all’indomani della consegna dei lavori della “Casa di Comunità” di Caulonia avvenuta giovedì mattina alla presenza dell’impresa esecutrice dei lavori, dei rappresentanti dell’Asp di Reggio Calabria, del Consigliere Regionale, Salvatore Cirillo, il presidente del consiglio comunale di Caulonia, Agnese Panetta, gli assessori Vincenzo Frajia, Antonella Ierace e Antonella Caraffa, il consigliere comunale Lorenzo Commisso.

I lavori per la realizzazione della Casa di Comunità sono finanziati con fondi ricadenti nel Pnrr, Misura 6 – Sanità – per un importo di 1 milione e 500 mila euro, ai quali si sono poi aggiunte ulteriori risorse economiche, pari a circa 140 mila euro, provenienti da fondi relativi al piano di sviluppo e coesione della Regione Calabria.

I lavori di riqualificazione dell’edificio rappresentano, tra l’altro, anche una svolta nel recupero di una struttura che era da tempo abbandonata.

«È un’opera che si attendeva da troppo tempo e che sancisce un passo in avanti per il miglioramento dei servizi sanitari sul nostro territorio – ha aggiunto il sindaco Cagliuso - rappresentando, allo stesso tempo, un risultato importante nel costante dialogo istituzionale avviato da questa amministrazione comunale con la Regione Calabria, attraverso il consigliere Salvatore Cirillo, che ha portato ad una sinergia con la giunta regionale, in particolare, con il presidente Roberto Occhiuto, che ha ascoltato le istanze provenienti dal territorio».

«La Casa di Comunità rientra nel piano progettuale politico che questa amministrazione sta portando avanti con azioni efficaci che, in termini di servizi, hanno segnato importanti conquiste per la comunità, in particolare, il ritorno della sede Inps in città, con ricadute positive per i cittadini», ha concluso il sindaco Cagliuso.