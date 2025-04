Corigliano Rossano. Sostegno abitazioni in locazione, online elenco domande

Sull’albo pretorio del Comune di Corigliano Rossano, è stato pubblicato l’elenco provvisorio delle domande pervenute per il Saal 2024, il Sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Le istanze pervenute all’ente sono state in tutto 490 delle quali 308 quelle che sono risultate ammissibili e 116 le escluse per mancanza dei requisiti di legge; 66 sono invece incomplete per carenza documentale.

L’elenco provvisorio (allegato alla determina 63 dell’1 aprile scorso), resterà pubblicato all’Albo Pretorio on line per dieci giorni consecutivi decorrenti dalla data di esecutività e pubblicazione dell’atto, avvenuta il 16 aprile.

Per le domande rilevate come incomplete, sarà possibile produrre l’eventuale documentazione mancante, come da richiesta di perfezionamento, entro e non oltre dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione all’Albo.

La documentazione completa riguardante l’avviso è consultabile o scaricabile al link: https://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/sito/avviso/211076-saal-2024-graduatoria-provvisoria-ammessi-non-ammessi-e-incomplete-pubblicazione-elenco