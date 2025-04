Sbandano con la moto e colpiscono un albero: un morto ed un ferito

Tragedia nella tarda serata di ieri a San Nicola Arcella, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo, una moto, sulla quale viaggiavano due giovani del posto. Per motivi ancora in fase di accertamento, il mezzo avrebbe sbandato finendo fuori strada, fino a colpire un albero a velocità sostenuta.

L'episodio si è verificato lungo la Statale 18, e nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 è stato necessario allertare l'elisoccorso per trasferire i due ragazzi in ospedale. Purtroppo, per uno di loro - un 27enne originario di Fagnano Castello - non c'è stato nulla da fare, ed è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Gravi anche le condizioni dell'altro ferito.

Sono ancora in corso i rilievi sul luogo del sinistro, per cercare di capire se la moto abbia sbandato da sola o se l'uscita di strada sia da attribuire all'impatto con un altro mezzo.