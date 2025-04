Vasta affluenza per l’Affruntata a Vibo Valentia: registrate oltre 18 mila presenze

Notevole il successo dei riti della settimana santa a Vibo Valentia: si calcolano oltre 18 mila presenze in città solo per l'Affruntata, effetto delle iniziative che negli ultimi mesi sono state promosse in ogni sede, nazionale e internazionale (per la prima volta la presentazione alla BIT di Milano), dall’amministrazione comunale, in testa il sindaco Enzo Romeo e l’assessore alla cultura Stefano Soriano.

"Sono particolarmente soddisfatto, da vibonese e ancora di più da Sindaco, per l’enorme successo che già in quest’edizione 2025, la prima sotto la mia amministrazione, hanno ottenuto i riti della settimana santa nella nostra città" ha commentato il primo cittadino, a caldo, dopo il culmine delle rappresentazioni religiose rappresentato dalla cerimonia de l’Affruntata tenutasi questa mattina.

Proseguendo, lo stesso sindaco ha aggiunto che "Vibo Valentia non ha nulla da invidiare alle più celebri cerimonie e riti religiosi che attirano migliaia e migliaia di visitatori in Spagna, occorre solo credere in questo immenso e unico patrimonio di tradizioni secolari e nella bellezza che queste occasioni di profonda manifestazione di fede e di straordinaria riconciliazione sociale mettono in evidenza".

"Continueremo su questa strada, più che promettente, per rendere la città sempre più attrattiva per le sue originali peculiarità storiche, per i suoi radicati costumi religiosi, per i suoi antichi riti sacri, per la capacità di essere accogliente, fino a farla divenire meta significativa nei grandi circuiti del turismo di qualità" ha poi aggiunto.



Romeo ha infine inviato i suoi auguri di buona Pasqua "davvero più affettuosi ai tutti i cittadini vibonesi, per una santa Pasqua serena e un lieto lunedì dell’angelo, con i migliori auspici per il futuro e per la rinascita della nostra amata Vibo Valentia".