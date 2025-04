Ex Maddalena in degrado, Veraldi (Azione): “s’intervenga subito o andrò dal Prefetto”

Lo stato di degrado all’ex scuola Maddalena

Sono già trascorsi quindici anni dalla chiusura definitiva dell’ex scuola Maddalena, il grande complesso scolastico tra Via Carbone e Largo Raffaele Mariconla Cattaneo, a Catanzaro

Quindici anni durante i quali, secondo il Consigliere comunale di Azione, Stefano Veraldi, la struttura, nel cuore del capoluogo, è diventato sempre più fatiscente.

“Ad oggi - spiega infatti Veraldi - degrado e sporcizia regnano sovrani, in uno stato di abbandono che dalla struttura si sta allargando nelle aree vicine. I residenti protestano e chiedono che, si cerchi di garantire alla zona un minimo di dignità. Tutte istanze che in questi mesi ho portato all’attenzione dei settori preposti e del Segretario generale e rimasti inevasi e inascoltati”.

Topi, sporcizia diffusa, alcune delle problematiche segnalate anche dagli abitanti, “poi alcuni vicini hanno notato ancora movimenti notturni all’interno della struttura” incalza i consigliere che punta l’indice anche sulle erbacce di ogni genere che hanno invaso il giardino del complesso “creando enormi problemi alle adiacenti abitazioni. In quello del lato di via Carbone, il sudiciume imbratta i palazzi adiacenti, arrivando però anche a invadere la via”.

“È tutto completamente abbandonato, lo scenario è quasi apocalittico, con le erbacce alte oltre un metro e lo sporco e i cattivi odori in tutta la via” dice ancora.

Velardi rilancia quindi e definitivamente l’appello ai settori competenti del Comune, in particolare alla Gestione del Territorio e Ambiente, invitandoli ad esercitare le proprie prerogative; un altro appello lo invia al Segretario Generale Sica affinché intervenga sugli organismi preposti per far risanare nel più breve tempo possibile la situazione di degrado venga risanata. “In contraddittorio procederò a depositare esposto al Prefetto di Catanzaro” minaccia in conclusione Velardi.