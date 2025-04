Si rifiutano di ritirare i sacchetti dei rifiuti, netturbini presi a calci e pugni

Sacchetti dell’immondizia in mano, si sarebbe avvicinato a due operatori ecologici che stavano raccogliendo gli ingombranti, pretendendo da quest’ultimi che ritirassero anche i suoi di rifiuti, presumibilmente indifferenziati.

Al rifiuto dei due addetti, che stavano seguendo le direttive previste dal servizio comunale, l’uomo avrebbe reagito in modo spropositato, prendendoli a schiaffi e spintoni, tanto da farne cadere uno che una volta a terra sarebbe stato anche preso a calci e colpito con pugni e persino con oggetti trovati sul posto, tra cui una padella.

È accaduto la mattina di Pasqua a Palmi, in località Tonnara, e decisivo per evitare conseguenze peggiori è stato l’intervento di alcune persone presenti che sono riuscite a bloccare l’aggressore.

Subito dopo il fatto, i Carabinieri si sono messi all’opera per raccogliere testimonianze e indizi, stringendo rapidamente il cerchio attorno a un uomo residente nella zona per il quale è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali aggravate.