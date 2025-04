Zungri, capannone agricolo va a fuoco: distrutti i mezzi all’interno

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del comando di Vibo Valentia sono stati impegnati nel comune di Zungri per un incendio.

Attorno alle 13:00, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio all'interno di un capannone in lamierato che ha coinvolto un trattore e degli attrezzi agricoli.

I pompieri, prontamente intervenuti, hanno provveduto all'estinzione dell'incendio ed alla messa in sicurezza dell'area, ultimando le operazioni attorno alle 17:00.