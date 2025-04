Elezioni, presentate le liste nei comuni calabresi chiamati al voto

Completate le liste dei candidati alle elezioni comunali che si terranno il 25 e 26 maggio prossimo in Calabria. Diciannove in tutto i municipi interessati dal rinnovo di sindaci e consiglieri.

A Lamezia Terme le liste presentate sono quattordici, con 330 candidati. Tre i contendenti a governatori del comune dei due mari: Doris Lo Moro, che è già stata primo cittadino dal 1993 al 2001, per il centrosinistra; Mario Murone per il centrodestra e Gianpaolo Bevilacqua, sostenuto da un polo civico di area centrodestra.

Le liste a sostegno della prima sono cinque (Pd, Movimento 5stelle, Azione e le civiche "Era Ora" e "Per vivere bene"); sei per Murone (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Calabria Azzurra e Lamezia Domani) e tre per Bevilacqua (Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo, Indipendenza e Lamezia nel cuore-Italia del meridione).

Gli altri comuni catanzaresi interessati sono quelli di Badolato, Cropani, Jacurso, Maida e Petronà.

Nel Cosentino

A seguire abbiamo Rende con diciotto liste e cinque candidati a sindaco. In lizza come primo cittadino sono Sandro Principe - che è stato già governatore del comune - sostenuto da sei liste; Marco Ghionna, anch'esso con lo stesso numero di liste tutte del centrodestra; Giovanni Bilotti con tre liste, tra cui quella del Pd ma senza il simbolo del partito; Rossella Gallo con due, tra cui il Movimento 5 Stelle e Luciano Bonanno con una sola lista.

Anche a Cassalo Ionio i candidati a primo cittadino sono tre: Antonello Avena, Carmen Gaudiano e Gianpaolo Iacobini. La coalizione che ha governato negli ultimi anni la città, con la Giunta presieduta da Giovanni Papasso - che non ha potuto ricandidarsi perché ha completato i due mandati - è rappresentata dalla neurologa Gaudiano, sostenuta da tre liste.

Antonello Avena, ingegnere ed estraneo a qualsiasi partito, è sostenuto da una sola lista, mentre Gianpaolo Iacobini, avvocato, indipendente ma indicato da Forza Italia, é appoggiato da cinque liste.

Paola, Scalea e Cetraro sono i municipi cosentini con meno abitanti, nei quali gli i cittadini sono chiamati a scegliere i propri rappresentati in seno alle rispettive Amministrazioni.

Nel Crotonese

Ad Isola Capo Rizzuto, invece, i candidati a sindaco sono tre, tutti avvocati. Si tratta dell'uscente Maria Grazia Vittimberga, sostenuta da quattro liste civiche; Maurizio Piscitelli, del centrodestra con il sostegno di quattro liste ed Andrea Filici, del Partito democratico di cui è segretario cittadino e con una lista in suo appoggio con il simbolo dem.

Casabona e Melissa tra gli altri piccoli comuni crotonesi nei quali i cittadini avranno modo di esprimere le loro preferenze.

Nel Reggino

Nel reggino, invece, a Marina di Gioiosa Ionica in campo scendono Giuseppe Coluccio e Rocco Femia. A Melito Porto Salvo si contendono la poltrona Annunziato Nastasi e Patrizia Crea; a San Lorenzo, invece presentata una sola lista con Sandro Polimeni sindaco. Si vota anche a Scilla.

Nel Vibonese

Nella provincia di Vibo Valentia, infine, in rinnovo il Consiglio comunale di un ente, quello del piccolo centro di Spadola.